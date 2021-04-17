وزارة الأسرى والمحررين "تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أسرانا

غزة-الرأي

أكدت وزارة الاسرى والمحررين على تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أسرانا وما يتعرضوا له من هجمة مسعورة من قبل أعلى مستوى سياسي لدي حكومتهم .

ودعت الوزارة في بيان لها في يوم الاسير الفلسطيني الذى يصادف ال17 من ابريل من كل عام الى وجود عمل وطني موحد يشارك فيه الكل الفلسطيني لاعادة الاعتبار لقضية الأسرى كقضية وطنية مركزية، وتُفعل كل الطرق الرسمية والدبلوماسية والسياسية والوطنية والشعبية والإعلامية من أجل هذا الهدف.

وبينت الوزارة أبرز الانتهاكات التي يواجهها الأسرى والمتمثله في الاعتقال الإداري، وحرمان الأسرى من زيارة أهاليهم، وممارسة سياسة التجهيل بحقهم، ومصادرة حق الاسرى في التعليم، وتطبيق سياسة الإهمال الطبي المتعمد لقتل الاسرى، والاعتداءات والقمع والاقتحامات الليلية لأقسام وغرف الأسرى، والعزل الإنفرادي بأوامر من المخابرات، وحرمان الأسرى من ادخال احتياجاتهم حتى في أقسى الظروف، بالإضافة إلى سلسلة من القوانين الجائرة التي تنتهك بشكل سافر القانون الدولي الإنساني، وتضع الأسرى في دائرة الاستهداف والخطر تحت غطاء القانون.

وطالبت الوزارة المؤسسات الحقوقية الدولية أن تحمل مسؤولياتها الاخلاقية تجاه معاناة أسرانا المستمرة، والتحرك الفاعل لإنقاذ حياتهم وفضح عدوان الاحتلال وانتهاكاته لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية.

هذا وقد بلغ عدد الاسرى في سجون الاحتلال ما يقارب 4400 اسير منهم 540 محكومين بالمؤبد من بينهم 32 اسير مضى على اعتقالهم اكثر من عشرين سنة و 14 اسير مضى على اعتقالهم اكثر من ثلاثين عاماً واقدمهم القائد نائل البرغوثي وكريم يونس الذين مضى على اعتقالهم 40عام.

وإن من بين العدد الإجمالي للأسرى يوجد حاليا (36) أسيرة، و(140) طفل، وبأن حياة عشرات الأسرى المرضى بات يهددها الموت المحقق، خاصة وأن هناك أكثر من (700) أسير في السجون الإسرائيلية حالياً يعانون من الإهمال الطبي وسوء الرعاية الصحية التي تقدم لهم ، مع وجود 12 حالة مصابة بالسرطان إضافة إلى عشرات المعاقين، و(226) أسيراً قد استشهدوا بعد الاعتقال منذ العام 1967م .