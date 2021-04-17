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آلية السفر ومواعيد فحص "كورونا" للمسافرين غداً

17 نيسان / أبريل 2021 12:33

غزة – الرأي:

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، عن آلية السفر وأسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غد الأحد، ومواعيد إجراء فحص كورونا للمسافرين.

وذكرت أن السفر سيكون للحافلة الأولى والثانية حتى الرقم (125) من الكشف الجديد رقم (2021/13).

ولفتت الهيئة إلى أن إجراء فحص كورونا للمسافرين سيكون غداً، الساعة 7:00 صباحاً في مركزي: "الشاطئ" بغزة، و"شهداء رفح الصحي" برفح، ثم التواجد الساعة 8:00 في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

وأضافت أن إجراء فحص كورونا للحافلات (المتبقي من الثانية حتى الرابعة)،  سيكون غداً الأحد في المراكز الصحية بجميع المحافظات، مع انتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.

أما إجراء فحص كورونا للحافلات (من الخامسة حتى السابعة) سيكون يوم الإثنين، مع انتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.

ودعت المسافرين لضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

 

 رابط الكشف الجديد (2021/13):

 

 

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