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في يوم الأسير الفلسطيني

الأوقاف تدعو أبناء شعبنا إلى تخصيص الدعاء للأسرى عند الإفطار وفي القنوت

17 نيسان / أبريل 2021 02:15

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غزة-الرأي

 دعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة أبناء شعبنا الفلسطيني، وأبناء الأمة الإسلامية لتخصيص دعاء الإفطار، ودعاء القنوت هذا اليوم لإخواننا الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي ، والضراعة لله بأن يمُن عليهم بالفرج.
وقالت الوزارة: "إن أقل ما نقدمه لأخواننا الأسرى الصابرين الصامدين في سجون الاحتلال هو الدعاء لهم، خاصة في هذا الشهر الفضيل، سيما في الأوقات التي يُستجاب فيها الدعاء"
وأوضحت الأوقاف أن الإذاعات المحلية ستبث اليوم بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني دعاء خاص بالأسرى وذلك قبل أذان المغرب، داعيةً المواطنين إلى التأمين على هذا الدعاء لعل الله أن يفرج كرب أسرانا ويمُن عليهم بالحرية قريباً بإذن الله تعالى.
 

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