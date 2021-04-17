مجمع ناصر:استخراج حصوة كبيرة من كلية ستينية

غزة-الرأي

أجرى الفريق الطبى فى قسم جراحة المسالك البولية بمجمع ناصر الطبي عملية جراحية ذات مهارة عالية لمريضة ستينية تعاني من وجود حصوة كبيرة في إحدى كليتيها، حيث قام د.أدهم الحمضيات ود.إياد صالحة بإجراء العملية بمشاركة وإشراف من رئيس الوحدة الاستشارية بالقسم (ب) د.حسام الهمص.

وأفاد د. الهمص بأن المريضة كانت تعاني من آلام مزمنة في بطنها بالإضافة لوجود دم عند التبول و عدم قدرتها على ممارسة حياتها بشكل طبيعي جراء هذه المضاعفات ، وبعد الكشف السريري وإجراء الفحوصات والأشعة التشخيصية اتضح وجود حصوة كبيرة تحتل معظم كؤوس الكلية .

وقال د.الهمص "أن الحل الأمثل لهذه الحالة كان إجراء عملية منظار للكلية في مجمع الشفاء لعدم توفره في مجمع ناصر ولكن بسبب ظروف وباء كورونا وصعوبة تحويل الحالات المرضية واستيعابها في مختلف المستشفيات تم اختيار الحل البديل وهو إجراء عملية جراحية برغم المخاطر المحدقة من جراء حجم الحصوة الكبير وسن المريضة وأنها من أصحاب الوزن الزائد"

وأضاف د.الهمص "بعد دراسة الحالة المرضية بعناية وأخذ موافقة المريضة قمنا كفريق عمل بإجراء هذه العملية ، ولله الحمد كانت النتائج ممتازة حيث تم استخراج الحصوة بكاملها مع الحفاظ على نسيج الكلية بشكل كامل تقريبا وبدون أي مضاعفات"

وأشار د.الهمص أن المريضة خرجت من المستشفى بحالة صحية جيدة ومن خلال متابعتها في العيادة الخارجية اختفت كل الأعراض المتعلقة بالجهاز البولي التي كانت تعاني منها قبل إجراء العملية ، وقامت بالثناء على الطاقم الطبي شاكرة لهم جهودهم .

كما وشكر د. الهمص الطاقم الطبي كاملا متمثلا بأطباء القسم وطاقم العمليات من تخدير وتمريض وفنيين،بالإضافة لإدارة المجمع وإدارة مبنى الياسين للجراحات والذين لا يألون جهدا في تقديم أفضل خدمة للمريض والإرتقاء بالأداء المهني نوعا وكما لخدمة أكبر شريحة من المجتمع .

