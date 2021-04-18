ريال مدريد ضيفا على خيتافي لمواصلة صراع المنافسة على لقب الليجا

يخوض ريال مدريد مواجهة صعبة أمام مضيفه فريق خيتافى فى ديربى مدريدى مصغر، فى الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، على ملعب " كولسيوم الفونسو بيريز"، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني "الليجا" للموسم الحالى 2020 - 2021.

وتكمن صعوبة مواجهة ريال مدريد مع خيتافى، فى ظل الغيابات العديدة التى يعانى منها الفريق الملكى، حيث يخوض اللقاء بقائمة تضم 16 لاعبا منهم 3 حراس مرمى، بينما يغيب كلا من سيرجيو راموس، دانى كارفخال، لوكاس فاسكيز، فيرلاند ميندى للإصابة، إيدن هازارد بقرار فنى، كاسيميرو وناتشو للإيقاف وفاران المصاب بفيروس كورونا.

ويطمح الفريق الملكى استغلال نتائجه الرائعة التى حققها سواء على مستوى الليجا أو دورى أبطال أوروبا، من أجل مواصلة مشواره للحفاظ على لقب الدوري الإسباني للموسم الثانى على التوالى.

وكان الميرنجى قد نجح فى إقصاء ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح من ربع نهائي دورى الأبطال، كما نجح فى هزيمة برشلونة فى لقاء الكلاسيكو فى الجولة الماضية بنتيجة 2 – 1.

وحسم الميرنجى لقاء الدور الأول بثنائية فرنسية من توقيع المهاجم كريم بنزيما والظهير الإيسر فيرلاند ميندى، والتى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من الليجا.

ويحتل ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري الإسباني الموسم الحالى برصيد 66 نقطة، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن جاره أتلتيكو مدريد المتصدر برصيد 67 نقطة، والذى سوف يواجه فريق إيبار فى الرابعة والربع عصرا، بينما يحتل فريق خيتافى المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة.