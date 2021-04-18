أتلتيكو مدريد يواجه إيبار لاستعادة نغمة الانتصارات فى الدوري الإسباني

يستضيف أتلتيكو مدريد نظيره فريق إيبار فى الرابعة والربع عصر اليوم، الأحد، على ملعب "واندا متروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني للموسم الحالى 2020 – 2021.

يسعى أتلتيكو مدريد خلال مواجهة إيبار لاستعادة نغمة الانتصارات بعد خسارته أمام إشبيلية فى الجولة قبل الماضية 1 – 0، وتعادله مع ريال بيتيس 1 – 1 فى الجولة الماضية.

ويدخل الروخى بلانكوس لقاء اليوم وهو فى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه فريق ريال مدريد الوصيف برصيد 66 نقطة، والذى سيحل ضيفا على نظيره خيتافى فى التاسعة مساءً، بينما يتذيل إيبار المسابقة برصيد 23 نقطة.

ويفتقد أتلتيكو مدريد فى مواجهة إيبار الثنائي النجم الأوروجويانى لويس سواريز والبرتغالى جواو فيليكس بداعى الإصابة، ما يؤثر على الجانب الهجومى للفريق فى مواجهة اليوم.

وكان أبناء المدرب دييجو سيميونى قد خطفوا فوزا قاتلا من إيبار فى لقاء الدور الأول بنتيجة 2 - 1، والتى أقيمت ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الليجا.

وتحدث سيميونى عن لقاء إيبار قائلا:"لدينا مباراة مهمة للغاية مع فريق له نفس هدفنا وهو الفوز، نحن نركز طوال الأسبوع على التفكير في هذه المباراة، لقد عملنا بحماس كبير، وسنسعى لتحقيق الفوز مبكرا خوفا من المفاجآت".