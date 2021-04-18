كومان: برشلونة يستحق الكأس عن جدارة وميسى هو من سيقرر مستقبله

عبر الهولندى رونالد كومان المدير الفنى لفريق برشلونة عن سعادته بتحقيق أول ألقابه مع البارسا خلال مشواره التدريبى عقب تتويج الفريق بكأس ملك إسبانيا على حساب أتلتيك بيلباو، بأربعة أهداف دون رد، فى المواجهة التى جمعت بينهما مساء السبت، على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية، فى نهائى النسخة الحالية من البطولة.

وقال كومان فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة مباشرة: "سعيد جدا بالفوز بهذا اللقب، إنه للكتالونيين، هذه الكأس كانت صعبة للغاية، عدة مُباريات عانينا فيها وكانت هناك العديد من المُباريات مع وقت إضافي".

وأضاف رونالد كومان قائلا:"إنها ليلة رائعة بالنسبة للجماهير، إنه ناد يجب أن يقاتل دائما من أجل الألقاب، فخور أننى مُدرب نادى برشلونة".

وتابع مدرب برشلونة: "أى مدرب فى نادى كبير مثل برشلونة يعتمد على النتائج والألقاب وبالرغم من أن الأمر ليس عادلاً دائمًا، لكن عليك أن تقبله، كان عاماً صعبا على الجميع حول العالم وأعتقد أننى استطيع فقط أن أهنئ لاعبينى على هذا الاداء والاستمرارية".

وشدد رونالدو كومان: "الفوز باللقب مهم دائمًا، هؤلاء اللاعبون قاتلوا كثيرًا، مع العديد من الصعوبات، إذا كان هناك فريق يستحق هذه الكأس، فهو نحن".

وتابع :"سنُصارع حتى الثانية الأخيرة من أجل لقب الليجا، التتويج هذا كان يحتاجه النادى خصوصا فى الظروف الحالية، لقد استحقينا هذا اللقب".

وأكمل كومان قائلا :"لعبنا بشكل جيد وتحكمنا فى اللعب لكن كلفنا الأمر الوصول إلى مرماهم فى الشوط الأول، الفريق يلعب بـ 3 مدافعين منذ مدة، رأينا بأنها افضل خطة للعب أمام بيلباو الذى يلعب بلاعبين فى الأمام".

وأردف كومان قائلا :"نحن فى مرحلة تغيير اللاعبين والدفع بلاعبين شباب، لقد حققنا لقينا الأول هذا العام وسنقاتل الان من أجل لقبنا الثانى، رغم الظروف، هذا الفريق أثبت أنه جائع للفوز بالألقاب".

وقال كومان عن النجم ليونيل ميسى :"ميسى هو الوحيد الذى سيقرر مستقبله، كما الرئيس فإن النادى سيحاول ما أمكن من أجل إبقاء ليو معنا".

وعن استمراره فى تدريب برشلونة، أشار كومان :"القرار ليس قرارى، قلت بأن لدى عام اخر فى عقدى، كمدرب لبرشلونة فأنت مطالب دائما بتحقيق الانتصارات، أشعر بسعادة كبيرة خصوصا من أجل النادى، انا ابن البارسا وأسعد كثيرا بتحقيق الالقاب معهم، الجميع يلاحظ التغيير الذى يقع فى الفريق، فى آخر المباراة تواجد داخل الملعب لاعبين شباب، هذا يمنحنا الأمل بالمستقبل".

وعزز برشلونة صدارته لقائمة الأندية الأكثر تتويجا بلقب كأس ملك إسبانيا برصيد 31 لقبا، يليه أتليتك بلباو برصيد 23 لقبا ثم يأتى ريال مدريد ثالثا برصيد 19 لقبا.