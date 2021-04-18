تحديث متصفح Microsoft Edge لضمان الخصوصية والأمان للأطفال

بدأت مايكروسوفت فى طرح آخر تحديث لمتصفح Edge المستند إلى Chromium، حيث يأتى التحديث بعد وقت قصير من طرح جوجل لمتصفح Chrome 90 ويطلق عليه أيضًا تحديث Edge 90، حيث يجلب التحديث الجديد مجموعة من الميزات الجديدة إلى المتصفح، بما فى ذلك خيار البحث فى السجل الجديد، ووضع الأطفال، ومراقبة كلمة المرور والمزيد.

من بين جميع الميزات المضافة حديثًا، كان هناك بعض اختبار Microsoft لفترة من الوقت الآن، وقد بدأت ميزة مراقبة كلمة المرور فى الظهور بالفعل مع تحديث Edge 88 الذى تم إصداره مرة أخرى فى عام 2021، ومع Edge 90، أصبحت الميزة متاحة الآن للجميع، وتتيح الميزة للمستخدمين التحقق من بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بهم بحثًا عن تسويات.

أما الميزة الأكثر إبرازًا فى التحديث هى إضافة وضع الأطفال الجديد إلى المتصفح، حيث ذكرت مايكروسوفت، فى منشور المدونة الخاص بها، أن هذا الوضع سيساعد الأطفال فى الحصول على تجربة تصفح إنترنت أفضل وآمنة، وتسمح الميزة للآباء بإنشاء ملف تعريف منفصل لأطفالهم فى متصفح Edge حيث يحتاجون إلى الاختيار بين الفئتين العمريتين وستضمن Edge تحسين تجربة التصفح بناءً على ذلك.

وأيضًا، يذكر موقع Kids Mode الرسمى أنه يأتى مع بعض مستويات منع التتبع الأكثر صرامة لضمان الخصوصية والحد الأدنى من الإعلانات المخصصة الممكنة، وبصرف النظر عن ذلك، يتضمن الوضع أيضًا البحث الآمن عن طريق حظر جميع محتويات البالغين من البحث.

وبالعودة إلى ميزات Edge 90، هناك صفحة What’s Next الجديدة التى تتضمن دعمًا لربط رمز TLS المميز، كما تمت إضافة خيار الصفحة الحالية لطباعة مستندات PDF، وتشمل الميزات الأخرى القدرة على حذف كلمات المرور المحفوظة بشكل مجمّع، وتحسين عرض الخط، ودعم سجل المتصفح المتزامن للبحث فى السجل والمزيد.