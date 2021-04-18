الأوقاف تنفذ حملة لرش الأعشاب بمقابر محافظة غزة

غزة-الرأي

نفذت دائرتي المقابر والصيانة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية حملة موسعة لرش وتعقيم جميع مقابر محافظة غزة, وذلك ضمن خطة الوزارة للارتقاء بواقع المقابر والمحافظة على نظافتها.

واستهدفت الحملة مقبرة الشهداء والدمرداش والطوارئ والتونسي والشيخ شعبان والشيخ رضوان ومقبرة ابن مروان وشهداء العرب والمنطار ومقبرة السيد هاشم الخروبي.

وأوضحت الأوقاف أنها وضعت خطة إجرائية تشمل رش وتعقيم كافة المقابر, منوهةً بأنها لن تدخر جهدًا في سبيل إنجاح هذه الخطة التي من شأنها الارتقاء بواقع المقابر والعمل على نظافتها بشكل دوري، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والمختصة.

وذكرت "أن الاهتمام بالمقابر هو نوع من العبادة يُؤجر عليها المرء في الدنيا والآخرة نظراً لقدسيتها، داعيةً العاملين في هذا الملف إلى إخلاص النية الله".

وفي ذات السياق تفقد مدير أوقاف غزة د. محمد سالم عدداً من مقابر محافظة غزة، رافقه فيها أ. عبد الرحمن غزال رئيس قسم الأملاك و أ. نهاد أبو دية رئيس قسم الحسابات، جاء ذلك في إطار سعيه لمتابعة المقابر وتنظيفها بشكل مستمر بالتنسيق مع دائرة المقابر بوزارة الأوقاف والجهات الأهلية والمعنية.

وأكد سالم على أهمية المقابر والمحافظة عليها وتعزيز ثقافة صيانتها ورعايتها لدى الجمهور، مشيراً إلى أن المديرية بالتنسيق مع دائرة المقابر قد انتهت من حملة تنظيف المقبرة الشرقية من خلال رشها بالمبيدات الزراعية والتخلص من الأعشاب الضارة.

مثمناً جهود دائرة المقابر بوزارة الأوقاف وموظفي المقبرة الشرقية على ما بذلوه من أجل التخلص من الأعشاب الضارة، منوهاً إلى أن المديرية مستمرة في تنظيف المقابر وصيانتها.

