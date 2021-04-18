شرطة تل السلطان برفح تنهي خلافين ماليين

رفح- الرأي

أنهى قسم الشكاوى المالية في مركز شرطة تل السلطان، خلافين ماليين بين عدد من المواطنين على إثر خلافات تجارية بينهما .

وقال الرائد حمزة حمد مدير الشكاوى المالية بالمركز :" إن قسمه تلقى اثنتين من الشكاوى من المواطن "و،م" والمواطن "ح،ط" ومضمونهما وجود مبالغ مالية لهما بلغت قيمتهما الإجمالية "11" ألف شيكل في ذمة آخرين ناتجة عن معاملات تجارية تمت بينهم .

وبيّن الرائد حمد أنه تم استدعاء أطراف كل شكوى على حدة, والاستماع إلى بيّناتهم حول الخلافات المقدمة, لافتاً إلى أنه تم التوصل إلى حلولٍ مرضية بين جميع الأطراف والقائمة على استرداد أجزاء من المبالغ المستحقة, وتقسيط المبالغ المتبقية على أقساط شهرية بموجب إقرارات ملزمة بالدفع.