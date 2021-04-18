وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خان يونس تفتتح مسجد عباد الرحمن وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف رفح تفتتح محطة لتحلية المياه في مسجد أنس بن مالك وكالة الرأي الفلسطينية الوعظ والإرشاد بأوقاف رفح ينفذ (23) أسبوعاً دعوياً في مساجد المحافظة وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى في رمضان.. كورونا وعذاب ووجع الغياب عن الأحباب وكالة الرأي الفلسطينية شرطة تل السلطان برفح تنهي خلافين ماليين وكالة الرأي الفلسطينية مدير أوقاف غزة يتفقد عدداً من مساجد المحافظة وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تنفذ حملة لرش الأعشاب بمقابر محافظة غزة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2807) الاحد 18/4/2021 وكالة الرأي الفلسطينية 23 وفاة و466 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية ليوم الأحد
أخبار » الأخبار الحكومية

شرطة تل السلطان برفح تنهي خلافين ماليين

18 نيسان / أبريل 2021 11:16

شرطة تل السلطان برفح تنهي خلافين ماليين
شرطة تل السلطان برفح تنهي خلافين ماليين

رفح- الرأي

 أنهى قسم الشكاوى المالية في مركز شرطة تل السلطان، خلافين ماليين بين عدد من المواطنين على إثر خلافات تجارية بينهما .

وقال الرائد حمزة حمد مدير الشكاوى المالية بالمركز :" إن قسمه تلقى اثنتين من الشكاوى من المواطن "و،م" والمواطن "ح،ط" ومضمونهما وجود مبالغ مالية لهما بلغت قيمتهما الإجمالية "11" ألف شيكل في ذمة آخرين ناتجة عن معاملات تجارية تمت بينهم .

وبيّن الرائد حمد أنه تم استدعاء أطراف كل شكوى على حدة, والاستماع إلى بيّناتهم حول الخلافات المقدمة, لافتاً إلى أنه تم التوصل إلى حلولٍ مرضية بين جميع الأطراف والقائمة على استرداد أجزاء من المبالغ المستحقة, وتقسيط المبالغ المتبقية على أقساط شهرية بموجب إقرارات ملزمة بالدفع.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينفذ مخيم "الاعلام السياسي النسوي"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟