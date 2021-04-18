أوقاف رفح تفتتح محطة لتحلية المياه في مسجد أنس بن مالك

غزة-الرأي

افتتحت مديرية أوقاف رفح محطة لتحلية المياه في مسجد أنس بن مالك شمال المحافظة, بتمويل كريم من فاعل خير, وشارك في الافتتاح مدير أوقاف رفح م. طارق أبو يونس، ورئيس قسم المساجد أ. محمد عيسى ورئيس رابطة علماء فلسطين في رفح أ. عدنان حسان والمتبرع و ممثلين عن لجنة المسجد.

وخلال الافتتاح شكر أبو يونس المتبرع على هذا المشروع الخيري الذي من المقرر أن يخدم الآلاف من سكان الحي وأبناء المنطقة والمصلين، في ظل الحاجة الملحة إلى تعزيز وتطوير واقع خدمة المياه بالمنطقة المستهدفة سيما وأنها تشهد كثافة سكانية كبيرة.

وأوضح أبو يونس أن هذه المحطة جاءت لحل الأزمة التي يعاني منها سكان المنطقة، مشيرًا إلى أن المحطة ستعمل بقدرة إنتاجية كبيرة يوميًا، ويستفيد منها المصلون و السكان وطلبة المدارس.

