وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خان يونس تفتتح مسجد عباد الرحمن وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف رفح تفتتح محطة لتحلية المياه في مسجد أنس بن مالك وكالة الرأي الفلسطينية الوعظ والإرشاد بأوقاف رفح ينفذ (23) أسبوعاً دعوياً في مساجد المحافظة وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى في رمضان.. كورونا وعذاب ووجع الغياب عن الأحباب وكالة الرأي الفلسطينية شرطة تل السلطان برفح تنهي خلافين ماليين وكالة الرأي الفلسطينية مدير أوقاف غزة يتفقد عدداً من مساجد المحافظة وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تنفذ حملة لرش الأعشاب بمقابر محافظة غزة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2807) الاحد 18/4/2021 وكالة الرأي الفلسطينية 23 وفاة و466 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية ليوم الأحد
أخبار » الأخبار الحكومية

أوقاف رفح تفتتح محطة لتحلية المياه في مسجد أنس بن مالك

18 نيسان / أبريل 2021 11:52

1
1

غزة-الرأي

افتتحت مديرية أوقاف رفح محطة لتحلية المياه في مسجد أنس بن مالك شمال المحافظة, بتمويل كريم من فاعل خير, وشارك في الافتتاح مدير أوقاف رفح م. طارق أبو يونس، ورئيس قسم المساجد أ. محمد عيسى ورئيس رابطة علماء فلسطين في رفح أ. عدنان حسان والمتبرع و ممثلين عن لجنة المسجد.
وخلال الافتتاح شكر أبو يونس المتبرع على هذا المشروع الخيري الذي من المقرر أن يخدم الآلاف من سكان الحي وأبناء المنطقة والمصلين، في ظل الحاجة الملحة إلى تعزيز وتطوير واقع خدمة المياه بالمنطقة المستهدفة سيما وأنها تشهد كثافة سكانية كبيرة.
وأوضح أبو يونس أن هذه المحطة جاءت لحل الأزمة التي يعاني منها سكان المنطقة، مشيرًا إلى أن المحطة ستعمل بقدرة إنتاجية كبيرة يوميًا، ويستفيد منها المصلون و السكان وطلبة المدارس.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينفذ مخيم "الاعلام السياسي النسوي"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟