أوقاف خان يونس تفتتح مسجد عباد الرحمن

غزة-الرأي

افتتحت مديرية أوقاف خان يونس مسجد عباد الرحمن ومركز الكلمة الطيبة لتعليم القرآن والعلوم الشرعية، بحضور ومشاركة كل من مدير أوقاف خانيونس د. محمد الغلبان، ولفيف من وجهاء ومخاتير المنطقة.

بدوره، أكد الغلبان على أهمية المساجد في إعداد القادة والمجاهدين الذين يدافعون عن حياض الإسلام وكرامة الأمة العربية والإسلامية وتحرير القدس والمسجد الأقصى من دنس المحتلين, منوهاً إلى أنه من أعظم القربات والطاعات بناء بيوت الله تعالى.

وقدم الغلبان شكره الوافر للجنة الإعمار و المتبرعين على هذا الجود والعطاء، خاصة الأخوات في حلقة الكلمة الطيبة في دولة الكويت سائلا الله عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم.

