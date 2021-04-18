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مدير ديوان الحفاظ بالأوقاف يبحث آليات العمل مع محفظي ديوان الشمال

18 نيسان / أبريل 2021 12:00

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غزة-الرأي

بحث مدير ديوان الحفاظ بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية أ. زياد أحمد مع محفظي الديوان بالشمال, آليات وإجراءات العمل في ظل كورونا, بحضور رئيس شعبة الديوان محمد نصير.
وأشاد أحمد بجهود المحفظين في إنجاح حلقات التحفيظ في ظل الامكانات وانتشار وباء كورونا, مشيراً الى الأثر الكبير الذي يتركه حفظ كتاب الله في نفوس الحفظة وصقل شخصياتهم ومهاراتهم أثناء عملية الحفظ.
وأكد مدير الديوان على أهمية الالتزام بالخطة المقررة للديوان ، وتسجيل طلاب حلقات ديوان الحفاظ في مسابقة الأقصى المحلية الحادي والعشرون, منوهاً الى أن إدارته لن تدخر جهداً في تحقيق النجاح المطلوب.
 

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