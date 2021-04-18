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الصحة: العلاج الطبيعي يقدم نحو (26) ألف جلسة علاجية منذ 2021

18 نيسان / أبريل 2021 12:10

الصحة: العلاج الطبيعي يقدم نحو (26) ألف جلسة علاجية منذ 2021
الصحة: العلاج الطبيعي يقدم نحو (26) ألف جلسة علاجية منذ 2021

غزة- الرأي

أكد تقرير الإنجازات الربعي للعام 2021 الصادر عن مركز المعلومات الصحية بوزارة الصحة، أن أقسام العلاج الطبيعي استمرت بتقديم خدماتها العلاجية للمرضى والمراجعين،  وبلغ اجمالي الحالات التي تلقت الخدمة العلاجية في اقسام العلاج الطبيعي في المستشفيات والرعاية الأولية نحو (7) آلاف حالة، في حين بلغت الجلسات العلاجية المقدمة لهم نحو (26) ألف جلسة علاجية.


وذكر التقرير انه في ظل انتشار فيروس كورونا تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل لمرضى "كوفيد 19" حيث تم وضع واعتماد سياسات وإجراءات مكافحة العدوى لعمل العلاج الطبيعي، وبلغ عدد المرضى الذين تلقوا الخدمة خلال جائحة كورونا ما يزيد عن (1500) حالة بما يزيد عن (12) ألف جلسة علاجية، بالإضافة الى تنفيذ العديد من الاستشارات الطبية، والتي تجاوزت (144) استشارة عبر الهاتف. 


ولفت التقرير إلى متابعة خدمات التأهيل من خلال تقييم الحالات التي تحتاج للمساعدة والتحويل لتلقي خدمات التأهيل في مستشفى الوفاء، إضافة الى تنفيذ العديد من الزيارات الميدانية لمتابعة المرضى المحولين من وزارة الصحة، ومشيرا إلى تسجيل (98) موافقة على صرف أسطوانة اكسجين إضافة إلى أدوات مساعدة وأجهزة طبية أخرى للمرضى.

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