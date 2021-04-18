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وحدة التأمين الصحي تقدم خدمات نوعية خلال الربع الأول من العام 2021

18 نيسان / أبريل 2021 01:08

وحدة التأمين الصحي تقدم خدمات نوعية خلال الربع الأول من العام 2021
وحدة التأمين الصحي تقدم خدمات نوعية خلال الربع الأول من العام 2021

غزة- الرأي

قدمت وحدة التأمين الصحي خلال الربع الأول من العام الحالي 2021، تسهيلات متعددة خدمة للمواطنين في المعاملات الخاصة بالتأمين الصحي.


وأشار التقرير الصادر عن مركز المعلومات الصحية بوزارة الصحة، إلى أن إجمالي عدد العائلات المؤمنة بلغ (217.119) عائلة، فيما بلغ عدد إصدار نحو(6) آلاف تأمين جديد منذ بداية العام.


وتعمل وحدة التأمين الصحي على تحسين الجودة المقدمة من خلال عمل البطاقة الالكترونية لجميع موظفي الحكومة الفلسطينية وفئة المتقاعدين، وغيرهم من موظفي الجامعة الاسلامية، منوهةً بأن البطاقة سارية حتى انتهاء خدمة الموظف.


وعمدت وزارة الصحة وعبر وحدة التأمين الصحي بعمل دليل اجراءات للتأمين الصحي، واعفاء شريحة كبيرة من المجتمع الفلسطيني مثل كبار السن والفئات متدنية الأجور، والاعاقات والعمال والخريجين العاطلين عن العمل.

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