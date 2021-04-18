بلدية النصيرات تنفذ مبادرة تركيب كشافات إنارة بمنطقة "الحساينة"

الوسطى- الرأي

نفذت بلدية النصيرات، بالتعاون مع فريق وكلاء التغيير الشبابي، وبتمويل من مركز العمل التنموي معا، مبادرة لتركيب عدد من كشافات الإنارة بمنطقة الحساينة غرب النصيرات.

وأكد رئيس بلدية النصيرات أ. إياد مغاري، على دعمه لتنفيذ مثل هذه المبادرات التي تساهم في تخفيف معاناة السكان.

وأشار إلى أنه تم تحديد المبادرة بالتعاون مع مركز العمل التنموي معا وبلدية النصيرات، وتحديد عدة احتياجات في كافة مناطق النصيرات، منوها إلى أنه سيتم تنفيذ مبادرات أخرى في مناطق أخرى من النصيرات.

يذكر أن المبادرة شملت تركيب كشافات إنارة، بالإضافة إلى تسوية عدد من الشوارع الترابية في ذات المنطقة.