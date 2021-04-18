زراعة غزة تتفقد مزرعة دواجن بعد تعرضها للإحتراق

غزة- الرأي

استجابت مديرية زراعة غزة، لنداء أحد مربي الدواجن في منطقة المغراقة جنوب مدينة غزة، بعد تعرض مزرعته للاحتراق، بسبب تسرب غاز التدفئة من إحدى أنابيب الغاز.



وبعد الزيارة الميدانية والمتابعة عن كثب تبين أن هناك نفوق حولي 1300صوص لاحم بعمر 18يوم .



بدورها، باشرت الطواقم الفنية على وجه السرعة بالمتابعة، والوقوف عن الأسباب واعطاء الارشادات الفنية والعلمية، والالتزام بشروط السلامة.



ودعت المديرية المربين كافة الى الالتزام بالتعليمات الفنية، والعلمية لتفادي وقوع خسائر في المستقبل.



كما شددت، على الدور الكبير الذي تقوم به الزراعة من خلال العديد من الاجراءات الفنية، لمتابعة قطاع الدواجن وتطويره والحفاظ عليه، بهدف التخفيف من الخسائر التي كان يتعرض لها المربين سابقاً.

