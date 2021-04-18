وزارة العدل تصدر تقريرها الربعي الأول لعام 2021

غزة- الرأي

أصدرت وزارة العدل تقريرها الربعي الأول، الذي يوضح نشاطات وفعاليات الوزارة بإداراتها ومرافقها المختلفة خلال العام الجاري 2021.



وقالت الوزارة في تقريرها، إنها استمرت في عملها على حماية الحقوق والحريات وتطبيق آليات الشفافية والمساءلة إلى جانب تعزيز التنسيق مع مؤسسات قطاع العدالة ومؤسسات المجتمع المدني.



وأشارت، إلى نشاطات مكتب وكيل الوزارة ومواصلته العمل مع المجلس الأعلى للقضاء، ومتابعة شؤون المجلس وشؤون القضاة والإشراف على توفير احتياجات الموارد البشرية من القضاة وقرارات الندب والإعارة ومتابعة شؤون التفتيش القضائي وتجديد عقود مقرات المحاكم في الشمال والوسطى ورفح والمعهد العالي للقضاء.



وقام الوكيل بمنح ست إجازات للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل وزيارة مراكز التوقيف ومعالجة 34 شكوى عبر وحدة الشكاوى وحقوق المواطن.



وخلال الربع الأول أتمت الوزارة إعداد الخطة التشغيلية 21 وخطة تطوير الموارد البشرية، بالإضافة إلى إعداد 3 مقترحات لمشاريع تطويرية و5 مبادرات، إلى جانب صياغة ورقة السياسات المتعلقة بعمل الوزارة، وإعداد تصور لجملة من التسهيلات المقترح تقديمها للجمهور، ومتابعة إنشاء مجمع محاكم رفح، كما تم الانتهاء من إعداد تقرير واقع العدالة وتقرير التقييم الشمولي لقطاع القضاء للعام 2020.



وفيما يتعلق بشهادات عدم المحكومية فقد أصدرت الإدارة العامة للسجل العدلي 2,279 شهادة خلال الربع الأول 21, وبالنسبة لكاتب العدل فقد تم توثيق وتصديق 10,409 معاملة عدلية, وفي قسم التصديقات تم تصديق 1,742 معاملة.



وبالنسبة للشؤون المهنية فقد تم اعتماد 14 محكم جديد, وتجديد رخصة 27 مترجم محلف, واعتماد 2 نقابة مهنية، 2 اتحاد، ومتابع 11 جمعية حقوقية.



وقد عقد المعهد العالي للقضاء 8 دورات تدريبية بمشاركة 174 متدرب.



وقد أعدت الشؤون القانونية 1 مذكرة قانونية ودراسة 3 آراء قانونية ، وتمت المشاركة في العديد من اللجان وحضور 44 اجتماع بالخصوص.



وقد أصدرت وحدة تطوير الأداء المؤسسي تقرير واقع العدالة للنصف الثاني من العام 2020 والذي يتطرق إلى أبرز مؤشرات القضاء والنيابة وحقوق الإنسان وحقوق النزلاء والبيئة المساندة للعدالة.



وفي مجال الأتمتة والتحول الالكتروني فقد تمت أرشفة 302 معاملة صادرة و 341 معاملة واردة، وكانت نسبة استخدام برنامج المراسلات الالكتروني 100%، كما تم تطوير 10 برامج الكترونية.



كما قامت وحدة الرقابة بإجراء 23 زيارة رقابية شملت إدارات ووحدات الوزارة والمرافق التابعة لها.



وقد نشرت وحدة العلاقات العامة 27 خبراً، وأصدرت 11 بيانا صحفيا، ونفذت 9 أنشطة إعلامية، كما نفذت 33 نشاط في مجال العلاقات العامة.