وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خان يونس تنفذ جولات إرشادية على مزارعي البستنة الشجرية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستدعي مدير المسجد الأقصى للتحقيق بشكل فوري وكالة الرأي الفلسطينية زراعة غزة تتفقد مزرعة دواجن بعد تعرضها للإحتراق وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: إجراء 398 عملية جراحية لمصابي كورونا منذ بداية 2021 وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات تنفذ مبادرة تركيب كشافات إنارة بمنطقة "الحساينة" وكالة الرأي الفلسطينية وحدة التأمين الصحي تقدم خدمات نوعية خلال الربع الأول من العام 2021 وكالة الرأي الفلسطينية "سلك جلي ونشارة خشب ومفرقعات"..ألعاب خطرة بيد أطفال غزة وكالة الرأي الفلسطينية صندوق الخير في نقابة المهندسين يطلق مشاريع خيرية برمضان وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تُنفذ سلسلة من الأنشطة العلمية الإلكترونية وكالة الرأي الفلسطينية مقادير صدقة الفطر وفدية الصوم ونصاب زكاة المال لهذا العام
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال الربع الأول من العام 2021

وحدة الإجازة والتراخيص بوزارة الصحة تصدر( 492) مزاولة مهنة

18 نيسان / أبريل 2021 01:50

وحدة الإجازة والتراخيص بوزارة الصحة تصدر492 مزاولة مهنة
وحدة الإجازة والتراخيص بوزارة الصحة تصدر492 مزاولة مهنة

غزة- الرأي

ذكر تقرير إنجازات الربع الأول من العام الحالي 2021 الصادر عن مركز المعلومات الصحية بوزارة الصحة أن وحدة الإجازة والتراخيص عَملت على التعاون الفعال مع المختصين وذوي الخبرة والاهتمام لتطوير الأنظمة والقوانين المعمول بها.

حيث شاركت في اللجنة الوزارة الخاصة بوضع تصور لتنظيم الإجراءات التجميلية غير الجراحية، إلى جانب المشاركة في لجنة وضع آليات وبروتوكولات علاج الإدمان. 


وأوضح التقرير أنه تم إصدار (492) مزاولة مهنة دائمة ومؤقتة، وتجديد وترخيص (851) مؤسسة صحية في قطاع غزة.


وبين التقرير أن فريق الرقابة التابع لوحدة الإجازة والتراخيص نفذ (912) جولة ميدانية لمستشفيات ومراكز وصيدليات ومستودعات القطاع الصحي والأهلي والخاص وذلك لمتابعة سير العمل الفني والإداري. 


ولفت التقرير الربع السنوي إلى متابعة الوحدة للمستشفيات ومراكز القطاع الأهلي والخاص ومتابعة جهوزيتها والتزامها بإجراءات مكافحة فيروس كورونا، إلى جانب مصادرة وإتلاف مواد ومحاليل منتهية الصلاحية من مختبرات طبية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

صندوق الخير في نقابة المهندسين يطلق مشاريع خيرية برمضان

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟