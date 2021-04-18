وحدة الإجازة والتراخيص بوزارة الصحة تصدر( 492) مزاولة مهنة

غزة- الرأي

ذكر تقرير إنجازات الربع الأول من العام الحالي 2021 الصادر عن مركز المعلومات الصحية بوزارة الصحة أن وحدة الإجازة والتراخيص عَملت على التعاون الفعال مع المختصين وذوي الخبرة والاهتمام لتطوير الأنظمة والقوانين المعمول بها.

حيث شاركت في اللجنة الوزارة الخاصة بوضع تصور لتنظيم الإجراءات التجميلية غير الجراحية، إلى جانب المشاركة في لجنة وضع آليات وبروتوكولات علاج الإدمان.



وأوضح التقرير أنه تم إصدار (492) مزاولة مهنة دائمة ومؤقتة، وتجديد وترخيص (851) مؤسسة صحية في قطاع غزة.



وبين التقرير أن فريق الرقابة التابع لوحدة الإجازة والتراخيص نفذ (912) جولة ميدانية لمستشفيات ومراكز وصيدليات ومستودعات القطاع الصحي والأهلي والخاص وذلك لمتابعة سير العمل الفني والإداري.



ولفت التقرير الربع السنوي إلى متابعة الوحدة للمستشفيات ومراكز القطاع الأهلي والخاص ومتابعة جهوزيتها والتزامها بإجراءات مكافحة فيروس كورونا، إلى جانب مصادرة وإتلاف مواد ومحاليل منتهية الصلاحية من مختبرات طبية.