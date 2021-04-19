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صور مسربة تكشف عن اللون الأحمر لهواتف أيفون 13 المنتظرة

19 نيسان / أبريل 2021 04:50

صور مسربة تكشف عن اللون الأحمر لهواتف أيفون 13 المنتظرة
صور مسربة تكشف عن اللون الأحمر لهواتف أيفون 13 المنتظرة

كشفت أحدث صور مسربة عن تصميم ثلاثى الأبعاد لهاتف أبل المقبل أيفون 13، والذى من المنتظر أن يوفر كاميرا خلفية مزدوجة وتصميم مستوحى من أيفون 12 الحالي، حيث تستعد شركة آبل فى وقت لاحق هذا العام لإطلاق سلسلة هواتفها الجديدة أيفون 13.

 

 
وبحسب موقع GSM الهندى، فقد نشرت صور ثلاثية الأبعاد عبر المصمم David Kowalski والتى كشف من خلالها عن التصميم المتوقع لهاتف أيفون 13 باللون الأحمر، حيث يظهر هاتف أيفون 13 بتصميم يحاكى بشكل كبير سلسلة أيفون 12 مع إطارات جانبية بتصميم مسطح، إلا أن النتوء الخاص بالكاميرا الأمامية يأتى بحجم أصغر من إصدارات العام الماضي.

كذلك فيتميز هاتف أيفون 13 بقياسات 146.64 فى 71.5 فى 7.56مم، وهى أبعاد تختلف عن هاتف أيفون 12، كما يختلف تصميم الكاميرا المزدوجة عن إصدار العام الماضي، حيث يأتى المستشعر الأول فى الجزء العلوى إلى الخارج، بينما يأتى المستشعر الثانى فى الجزء السفلى إلى الداخل، وهو نفس التصميم الذى رصد به هاتف أيفون 13 ميني.

ومن المتوقع وفقاً للتسريبات أن تتميز سلسلة أيفون 13 بشاشات LTPO، على أن يأتى الإصدار الرئيسى وإصدار Pro بنفس حجم أيفون 12 وهو 6.1 بوصة، بينما يأتى هاتف أيفون 13 مينى بحجم 5.4 بوصة، وينطلق هاتف أيفون برو ماكس بحجم 6.7 بوصة، كما يبدأ سعر الإصدارات الجديدة من 700 دولار.

 

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