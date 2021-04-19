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نوكيا تفاجئ الأسواق بهاتفين جديدين.. X10 و X20

19 نيسان / أبريل 2021 04:56

نوكيا تفاجئ الأسواق بهاتفين جديدين.. X10 و X20
نوكيا تفاجئ الأسواق بهاتفين جديدين.. X10 و X20

أطلقت شركة نوكيا الهاتفين X10 وX20 الجديدين بواجهة Android One.

وأوضحت الشركة الفنلندية أن الاختلاف الظاهري الوحيد بين X10 و X20 يكمن في اللون، فكلا الهاتفين يبلغ سمكه 9.1 ملم، مع وزن 220 جراما، كما يحتوي الهاتفان على شاشة قياس 6.67 بوصة بدقة وضوح 2400 × 1080 بيكسل.

ويعتمد كلا الجهازين على المعالج كوالكوم Snapdragon 480 مع مودم 5G مدمج. وهناك اختلافات كبيرة في ذاكرة الوصول العشوائي؛ حيث يشتمل نوكيا X10 على 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، بينما يحتوي X20 على 8 جيجابايت.

ويتم تقديم كلا الطرازين بذاكرة فلاش سعة 128 جيجابايت، والتي يمكن زيادتها إلى 512 جيجابايت باستخدام بطاقة ذاكرة microSD.

وتبلغ سعة البطارية 4470 مللي أمبير ساعة ويتم شحنها عبر USB-C، ويوجد أيضا مستشعر بصمات أصابع ومقبس سماعة رأس وجهاز استقبال راديو FM وفتحة SIM مزدوجة.

ومن المزايا الأخرى الكاميرا الرباعية المزودة ببصريات Zeiss، والتي يمكن العثور عليها في وحدة الكاميرا المستديرة في الخلف.

ويحتوي كلا الجهازين على كاميرا واسعة الزاوية 5 ميجابيكسل ومستشعرين 2 ميجابيكسل، ويعتمد X20 على كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، في حين أن كاميرا X10 تبلغ دقتها 48 ميجابيكسل.

وتتميز الكاميرا الأمامية في X20 أيضا بدقة أعلى بكثير مع 32 ميجابيكسل مقارنة بكاميرا سيلفي 8 ميجابيكسل في X10.

وسيكون X20 متاحا اعتبارا من مايو/أيار المقبل بألوان Midnight Sun وNordic Blue بسعر 399 يورو، بينما سيتوفر نوكيا X10 اعتبارا من يونيو/حزيران القادم بألوان Forest وSnow وبسعر 319 يورو.

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