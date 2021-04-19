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ريال مدريد المنهك يتراجع في سباق اللقب بعد تعادل مع خيتافي

19 نيسان / أبريل 2021 05:09

ريال مدريد المنهك يتراجع في سباق اللقب بعد تعادل مع خيتافي
ريال مدريد المنهك يتراجع في سباق اللقب بعد تعادل مع خيتافي

تعادل ريال مدريد المبتلى بشدة من الإصابات بدون أهداف مع مضيفه خيتافي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ليتراجع بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر أتليتيكو مدريد اليوم الأحد.

وفاز ريال 2-1 على برشلونة الأسبوع الماضي واجتاز ليفربول ليتأهل للدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكنه عانى من غياب تسعة لاعبين بسبب الإصابات أو حالات كوفيد-19 الايجابية.

منح المهاجم ماريانو التقدم مبكرا لريال لكن نظام حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بداعي التسلل غير أن خيتافي صنع أخطر الفرص.

وسدد خيتافي في إطار المرمى في الشوط الأول ومنعه الحارس تيبو كورتوا من التسجيل بعد إنقاذ محاولتين ببراعة في الشوط الثاني.

وعطل التعادل سلسلة من أربعة انتصارات متتالية بالمسابقة لفريق المدرب زين الدين زيدان وتركه في المركز الثاني برصيد 67 نقطة من 31 مباراة بفارق ثلاث نقاط خلف أتليتيكو الذي سحق إيبار 5-صفر في وقت سابق اليوم.

 

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