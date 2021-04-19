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إيهيناتشو يرسل ليستر إلى نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي

19 نيسان / أبريل 2021 05:11

إيهيناتشو يرسل ليستر إلى نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي
إيهيناتشو يرسل ليستر إلى نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي

تأهل ليستر سيتي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم للمرة الأولى منذ ما يزيد على 50 عاما بعد أن سجل كليتشي إيهيناتشو هدفا ليقوده للفوز 1-صفر على ساوثامبتون باستاد ويمبلي اليوم الأحد.

وحُسمت المباراة المخيبة للآمال بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني عندما وضع المهاجم النيجيري المتألق الكرة في الشباك من المحاولة الثانية بعد لعبة جيدة من جيمي فاردي.

ويلتقي ليستر، الذي لم يسبق له الفوز بكأس الاتحاد الإنكليزي وكان ظهوره الأخير في النهائي عام 1969، مع تشيلسي في 15 مايو أيار.

وتم السماح لحوالي أربعة آلاف متفرج، غالبيتهم من سكان المنطقة، بحضور مباراة الدور قبل النهائي ضمن اختبارات عودة المشجعين عقب تخفيف قيود كوفيد-19.

ولم يكن هناك الكثير في الشوط الأول لإمتاع الجماهير، لكن الشوط الثاني كان أفضل قليلا.

ولم تكن مفاجأة أن يأتي هدف الفوز عن طريق إيهيناتشو الذي أحرز الآن عشرة أهداف في آخر سبع مباريات.

ونادرا ما هدد ساوثامبتون، الذي لم يستقبل مرماه أي هدف في طريقه إلى قبل النهائي، مرمى ليستر ولم يسدد أي كرة داخل إطار المرمى طيلة المباراة.

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