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ثنائية غرينوود تقود مانشستر يونايتد للفوز 3-1 على بيرنلي

19 نيسان / أبريل 2021 05:12

ثنائية غرينوود تقود مانشستر يونايتد للفوز 3-1 على بيرنلي
ثنائية غرينوود تقود مانشستر يونايتد للفوز 3-1 على بيرنلي

واصل ميسون غرينوود تألقه في الآونة الأخيرة وسجل هدفين في الشوط الثاني ليقود مانشستر يونايتد للفوز 3-1 على بيرنلي في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وبهذه النتيجة عزز يونايتد موقعه في المركز الثاني برصيد 66 نقطة من 32 مباراة، بفارق ثماني نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر بينما يتقدم بعشر نقاط على ليستر سيتي صاحب المركز الثالث الذي تتبقى له مباراة إضافية.

ومنح غرينوود التقدم ليونايتد في الدقيقة 48 وبعد أن عادل جيمس تاركوفسكي النتيجة بعد دقيقتين، أعاد غرينوود التفوق لأصحاب الأرض بتسديدة أبدلت اتجاهها قبل أن يؤكد إدينسون كافاني الانتصار.

وأفلت يونايتد من مأزق كبير في الدقيقة الأولى عندما وضع كريس وود مهاجم بيرنلي الكرة برأسه في المرمى بعد 13 ثانية فقط لكن الهدف أُلغي بداعي التسلل.

وتدخل بيلي بيكوك-فاريل حارس بيرنلي بطريقة جيدة ليحرم بول بوغبا وماركوس راشفورد من التسجيل في الشوط الأول قبل أن يضع غرينوود أصحاب الأرض في المقدمة.

وارتقى تاركوفسكي أعلى من هاري مغواير ليحول كرة آشلي وستوود العرضية برأسه في الشباك لكن غرينوود سجل مرة أخرى في الدقيقة 84 وتوج البديل كافاني انتصار يونايتد في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تحرك سلس آخر.

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