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المجلس الأعلى للرياضة يشرف على مشروع تطوير صالة غزة الرياضي

19 نيسان / أبريل 2021 05:14

المجلس الأعلى للرياضة يشرف على مشروع تطوير صالة غزة الرياضي
المجلس الأعلى للرياضة يشرف على مشروع تطوير صالة غزة الرياضي

غزة- الرأي

تتواصل على أرض نادي غزة الرياضي- عميد أندية فلسطين، بمنطقة السودانية شمال قطاع غزة، أعمال ترميم صالة العميد وصيانتها، وذلك ضمن المشاريع الخاصة بتطوير البنية التحتية الرياضية التي ينفذها المجلس الأعلى للشباب والرياضة في المؤسسات الرياضية والملاعب متعددة الأغراض والصالات المستخدمة للألعاب الجماعيَّة .

وقال هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى، إن الأخير يولي مشاريع التطوير أولوية للارتقاء بأدوات اللعبة خاصة الملاعب، ويعمل على تلبية احتياجات الأندية ومتابعة تنفيذ مشاريع البناء والصيانة والتطوير.

وذكر أن المجلس أولى هذه الصالة الأهمية، كونها تعرضت لأضرار كبيرة على مدار السنوات الماضية جراء الاستهداف الإسرائيلي في القصف والاجتياحات، ناهيك عن عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتكرر على المنطقة المجاورة للنادي، مما استدعى أن تكون الصالة ضمن برنامج التطوير الممول من المجلس.

من جانبه، قدم كمال صقر رئيس لجنة تسيير أعمال النادي الشكر لهنية على الجهود التي يبذلها لتطوير المنشآت الرياضية، وتمويل صيانة وتطوير صالة غزة الرياضي أحد أقدم أندية فلسطين الذي تأسس عام 1934

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