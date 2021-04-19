النائب العام يستقبل وفداً من مؤسسة الشيخ احمد ياسين الدولية

غزة- الرأي

استقبل النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، وفداً من مؤسسة الشيخ أحمد ياسين الدولية، برئاسة د. رجب البابا و د. زياد أبو هين، و د. ختام الوصيفي، و أ. سعيد اسليم، ضمن سياسة الانفتاح على المجتمع، التي تنتهجها النيابة العامة، وتعزيز علاقتها بالمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني.



وناقش اللقاء تعزيز الحقوق والحريات العامة ودور النيابة العامة في ارساء الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي، واستعدادها للمشاركة الفاعلة، وتعزيز دعمها للمؤسسات الوطنية، بالتوعية المجتمعية المستدامة، وتأسيس مجتمع يقوم على قيم العدل والمساواة.



وأوضح د. رجب البابا، أن مؤسسة الشيخ أحمد ياسين الدوليّة، تمضي في ظلال الشيخ المباركة، وعلى آثاره الكريمة الطاهرة، منارةً رائدةً لقيم الحرّيات والحقوق الإنسانيّة، وتسير على خطى الشيخ الياسين، من خلال أنشطتها الإنسانية والثقافية والعلمية، استنادًا إلى إرث الإمام الشهيد أحمد ياسين، وبث روح الالهام في انشاء أجيال قادرة على التفاعل مع المتغيرات المحلية والدولية ونشر مفاهيم الحرية وممارساتها، على طريق استرداد حقوق شعبنا كافّة غير منقوصة، إضافة إلى تنمية القدرات والمهارات المساندة للتوجه الحقوقي والإنساني.