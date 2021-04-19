نيابة الوسطى الجزئية تختتم دورة تنمية مهارات ضباط التحقيق الجنائي

الوسطى- الرأي

اختتمت نيابة الوسطى الجزئية، دورة عن تنمية مهارات اعضاء مكاتب التحقيق وفنون التحقيق الجنائي والتي استهدفت جميع أقسام وإدارة وضباط التحقيق في المحافظة الوسط.

وجاءت الدورة بإشراف رئيس النيابة المستشار نهاد الرملاوي و اعضاء نيابة الوسطى الجزئية حسني الهباش و صبحي برغوت و خالد حلس و مهند قويدر.

وتضمنت الدورة المهارات الفنية في مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي، وواجبات مأموري الضبط القضائي، ومهارات ادارة الملف الجزائي ودقة وشمولية اجراءاته و تدوين الإفادات، وضمانات المتهم في مرحلة التحقيق وآليات التحقيق في الجرائم (جنح وجنايات).



وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة الأنشطة التثقيفية التي أطلقتها النيابة العامة؛ تحقيقاً للعدالة، وبسط القسط بين الناس، وسيادة القانون.