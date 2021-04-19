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الفيفا يرفض.. كبار أوروبا تعلن إطلاق دوري السوبر الأوروبي

19 نيسان / أبريل 2021 09:54

الرأي - وكالات

بعد ساعات من تهديدات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بعقوبات مغلظة، أعلن 12 ناديا كبيرا في أوروبا مساء الأحد إطلاق دوري السوبر الانفصالي لكرة القدم بقيادة فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد.

ويهدف هذا التحرك، الذي واجه انتقادات حادة من سلطات كرة القدم ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى منافسة دوري أبطال أوروبا.

وقالت المنظمة التي تدعى دوري السوبر في بيان إن من بين الأندية المؤسسة 6 من الدوري الإنجليزي الممتاز -مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وأرسنال وتشلسي وتوتنهام، بالإضافة إلى قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة ومعهما أتلتيكو مدريد، ومن الدوري الإيطالي، إنتر ويوفنتوس وميلان.

وأضاف البيان أن الدوري يستهدف بدء منافساته "بأقصى سرعة ممكنة" وستحصل الأندية المؤسسة على 3.5 مليارات دولار "لدعم خطط الاستثمار في البنية التحتية ومواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا".

فيفا يرفض
ومن جانبه، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه يرفض إقامة بطولة يطلق عليها دوري السوبر الأوروبي خارج إطار كرة القدم الدولية.

وقال الفيفا في بيان "وفقا لهذه الخلفية، فإن الفيفا لا يمكنه إلا التعبير عن رفضه لإقامة دوري أوروبي انفصالي مغلق‭‬ خارج إطار كرة القدم الدولية".

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