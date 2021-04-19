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هيئة الشباب والثقافة ترعى فعالية الألعاب الكشفية الشتوية

19 نيسان / أبريل 2021 10:56

هيئة الشباب والثقافة ترعى فعالية الألعاب الكشفية الشتوية
هيئة الشباب والثقافة ترعى فعالية الألعاب الكشفية الشتوية

رفح- الرأي

نفذت مجموعة الشعلة الكشفية تحت رعاية الهيئة العامة للشباب والثقافة وبالتعاون مع جمعية الكشافة الفلسطينة الالعاب الكشفية الشتوية بمشاركة 30 كشاف  في مدينة رفح.

وحضر الفعالية التي أقيمت في نادى المركز الجماعي الاستاذ احمد ماضي من مكتب الهيئة برفح و القائد الكشفى فوزي حماد والاستاذ القائد عماد ابو عمرة.


واكد ماضي على أن الهيئة داعمة للكشافة والكشافين بكافة فعاليتها في مختلف محافظات القطاع.


وأشاد بالتنظيم والاستعداد المتميز للمسابقة، مثنيًا على فريق العمل الذي كان له الدور الكبير في إنجاح المسابقة وتذليل العوائق التي تؤثر على سيرها.


وبين ماضي أن المسابقة هدفت إلى تنشيط العمل الكشفي ، وإتاحة الفرصة لممارسة هذه الأنشطة في الأماكن العامة والمفتوحة.


مشيراً إلي أن هذه المسابقات تخرج لنا مواهب حديثة وجديدة من الكشافين حيث سيتم رعايتهم بشكل جيد ، وتصقل مواهبهم، مؤكداً على أهمية بناء جيل رياضي، لأن الرياضة تغذى الروح وتبني العقل والجسم وتهذب الأخلاق داعياً لتطوير الحركة الكشفية وتطوير قدرات القادة الكشفيين من خلال عقد هذه المسابقات والأنشطة المختلفة .
 واعتبر ماضي أن الهدف من عقد هذه المسابقات هو تعزيز روح التنافس بين  الكشافين وتنمية قدراتهم الإبداعية.


يذكر أن الفعالية شملت العديد من الأنشطة والفعاليات والالعاب الكشفية والترفيهية ، وفي الختام تم تكريم الهيئة بدرع تذكاري من مجموعة الشعلة وتوزيع الجوائز على الفائزين.

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