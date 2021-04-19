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"الزراعة" و"العمل" تبحثان إنشاء جمعيات تعاونية زراعية للمحررات

19 نيسان / أبريل 2021 11:13

"الزراعة" و"العمل" تبحثان التعاون المشترك بشأن التعاونيات الزراعية بالمحررات

غزة- الرأي

نظمت الادارة العامة للمحررات ووزارة العمل، لجنة الجمعيات التعاونية الزراعية لمزارعي ومستثمري الأراضي الزراعية بالمحررات ، لقاءً تشاورياً بشأن صياغة ومناقشة مشروعات تتعلق بإنشاء جمعيات تعاونية زراعية، لتطوير وتنظيم عمل المزارعين والمستثمرين بالإدارة العامة للمحررات.


يأتى ذلك من خلال تكوين بنيان تعاوني منظم للعمل الزراعي بالمحررات من خلال جمعيات تعاونية زراعية في بالمحررات.


جاء ذلك خلال لقاء جمع كل من أ. محمد اللولو مدير عام الادارة العامة للمحررات،بمدير عام التعاون بوزارة العم،و رئيس لجنة دراسة انشاء جمعيات تعاونية، أ. نبيل المبحوح وعدد من موظفي الوزارة بمقر الادارة العامة للمحررات.


وأكد الحضور أن الجمعيات التعاونية تحقق امتيازات اقتصادية واجتماعية وميزة تنافسية للمزارعين في مجال تسويق المنتجات الزراعية واستيراد المستلزمات والاشتال للمزارعين وتعزز تنظيم الاستثمارات بالمحررات، وهي إضافة نوعيـة بتفعيل العمل التخصصي، ضمن خطة وسياسات العامة الحكومية.


وفي السياق ذاته، أكد الطرفان على أهمية التعاون والتنسيق المشترك، في ظـل ظروف بيئة العمل بالمحررات ضمن رؤية موحدة تخدم الاطراف وفق المصلحة العامة.

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