مدير عام الشرطة يفرج عن 8 نزلاء بنظارة محافظة رفح

رفح- الرأي

أفرج مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح، مساء أمس الأحد، عن 8 نزلاء ممن شارفت محكومياتهم على الانتهاء، ومن أصحاب الذمم المالية في نظارة شرطة محافظة رفح.

جاء ذلك، خلال جولة تفقدية لمدير الشرطة لنظارة شرطة محافظة رفح، اطّلع خلالها على ظروف النزلاء و سبب احتجازهم ومدد محكومياتهم.

وأكد اللواء صلاح على ضرورة توفير احتياجات النزلاء في كافة النظارات؛ كما استمع اللواء صلاح لاحتياجات النزلاء ، وطبيعة الخدمة المقدمة لهم وماهي ظروفهم المعيشية داخل النظارة.

وفي ختام لقائه شارك مدير الشرطة النزلاء طعام الافطار ، داعياً إياهم إلى استغلال أوقاتهم في شهر رمضان بقراءة القرآن والطاعات.

من جانب آخر، أكد اللواء محمود صلاح على ضرورة أن يقدم أفراد الشرطة أفضل ما لديهم من أجل خدمة أبناء شعبنا.

جاء ذلك خلال لقائه مع العاملين في مركز شرطة رفح، منوهاً إلى توفير الأجواء الهادئة خلال شهر رمضان.

وشدد على ضرورة إلزام المواطنين بإجراءات الوقاية للحد من فيروس كورونا مشيراً لضرورة التحلي بالأخلاق السامية والحكمة في كافة المعاملات مع المواطنين