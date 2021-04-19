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زراعة الوسطى تستهدف آبار زراعية للاستفادة من مشاريع الطاقة الشمسية

19 نيسان / أبريل 2021 11:44

زراعة الوسطى تستهدف آبار زراعية للاستفادة من مشاريع الطاقة الشمسية
زراعة الوسطى تستهدف آبار زراعية للاستفادة من مشاريع الطاقة الشمسية

الوسطى- الرأي

نظمت الإدارة العامة للتخطيط والسياسات والإدارة العامة للتربة والري، بالتعاون مع مديرية زراعة الوسطى، جولة ميدانية على عدة آبار زراعية مرشحة للاستفادة من مشاريع الطاقة الشمسية، وذلك ضمن مشروع تشغيل آبار زراعية بنظام الطاقة الشمسية .


ويأتي هذا المشروع في إطار الدعم الذي تقدمه المؤسسات الدولية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، بهدف مساعدة المزارعين في التغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، ولدعم المزارعين والتخفيف من معاناتهم .


وتبذل وزارة الزراعة جهوداً حثيثة في توجيه المؤسسات والمنظمات العاملة في القطاع الزراعي، وضرورة تنفيذ أفكار المشاريع النابعة من الحاجة الحقيقية للمجتمع الزراعي،
بالتالي ستخضع الآبار التي سيتم اختيارها لمجموعة من المعايير حيث تم استهداف الآبار التي تغطي مساحات كبيرة مزروعة بالخضار.

زراعة الوسطى تستهدف آبار زراعية للاستفادة من مشاريع الطاقة الشمسية 175323532_4141543065878578_1741895804981044709_n 175348623_4141542562545295_7809508017446388233_n
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