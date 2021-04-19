"هنية" يشارك شرطة المرور والنجدة إفطارهم الرمضاني

غزة- الرأي

شارك عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، قيادة وأفراد شرطة المرور والنجدة، إفطارهم الرمضاني، أثناء تأديتهم واجبهم على أحد المفترقات الرئيسية بمدينة غزة.

وأشاد هنية بما تقدمه شرطة المرور من مهام في تنظيم حركة السير ومنع الازدحام مع حلول الشهر الفضيل وازدياد حركة المواطنين في الشوارع الرئيسية والأسواق.

وقال إن هذا الدور الوطني الذي تقوم به الشرطة على أكمل وجه، يعطي صورة مشرقة عن أداء الشرطة الفلسطينية وقدرتها على أداء مهامها رغم كل التحديات.

وأضاف:" تقديراً وعرفاناً لشرطتنا كان الواجب أن نفطر معهم ونقدم لكافة أفراد شرطة المرور والنجدة بمحافظة غزة وجبة الإفطار".