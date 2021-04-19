(٢٧) نادياً يشارك في بطولة "الربيع" الرمضانية للأندية

غزة- الرأي

أعلن المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أن (٢٧) نادياً سيشارك في منافسات بطولة الربيع الرمضانية لكرة القدم، والتي ينظمها ويرعاها المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وستنطلق البطولة يوم (٢٥) من الشهر الجاري، بإشراف اتحاد كرة القدم.



وأوضح عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، أن بطل البطولة الرمضانية سيحصل على جائزة بقيمة (2000) دولار، والوصيف على (1000) دولار، وأضاف أن البطولة ستقام بنظام المجموعات على عدة ملاعب وفق ترتيبات البطولة، وأشار إلى أنه سيتم استكمال الأدوار النهائية للبطولة بعد عيد الفطر لإعطاء الفرصة للتنافس بشكل أفضل.



ومن المقرر أن تجري قرعة البطولة غدا الثلاثاء الساعة الواحدة ظهرا، في مجمع فلسطين الرياضي.



يذكر أن الأندية المشاركة في البطولة هي:



" خدمات الشاطئ – اتحاد الشجاعية – الصداقة – الجلاء – الهلال – غزة الرياضي – الأهلي – التفاح - المجمع الإسلامي – الوفاق – الزيتون – فلسطين – الرضوان – نماء – بيت حانون الأهلي – خدمات جباليا - بيت لاهيا الرياضي - خدمات النصيرات - الأقصى – خدمات دير البلح – اتحاد دير البلح – شباب الزوايدة – شباب خان يونس – اتحاد خان يونس – القادسية – الاستقلال – جماعي رفح".