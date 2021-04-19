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الأوقاف تستعد لإطلاق حملة كبيرة لإحياء سنة الوقف

19 نيسان / أبريل 2021 12:22

الأوقاف تستعد لإطلاق حملة كبيرة لإحياء سنة الوقف
الأوقاف تستعد لإطلاق حملة كبيرة لإحياء سنة الوقف

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، أنها ستطلق خلال الأيام القادمة حملة لإحياء سنة وثقافة الوقف الخيري في المجتمع الفلسطيني، والتي تتضمن سياسات وصور وقفية جديدة؛ من أجل إعادة الدور الفاعل للوقف، وتشجيع المواطنين على أن يكون لهم سهم في هذه المشاريع الوقفية الكبيرة. 


وأوضحت الأوقاف، أن الحملة تهدف إلى توعية المواطنين بالوقف وأهميته ومجالاته وأشكاله ودوره في خدمة المجتمع الإسلامي وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتكافل الاجتماعي بين أبنائه.


وقالت الوزارة: "تم تشكيل لجنة عليا لإحياء ثقافة الوقف، والتي تعمل على استخدام كافة الوسائل المتاحة لهذا الغرض"، و هناك العديد من الصور والأشكال الوقفية الجديدة التي يمكن لأبناء شعبنا المشاركة والمساهمة فيها  لينال بها المسلم الأجر في الدنيا والآخرة بإذن الله".


وكشفت الوزارة أن معدلات الوقف الخيري في فلسطين بكافة أنواعه وأشكاله تراجع بشكل كبير في القرن الأخير ، وهذا ينذر باختفاء هذا المورد الحيوي للوفاء بحاجة الفقراء وأصحاب الحاجات في المجتمع.


يذكر أن وزارة الأوقاف فعّلت الإدارة العامة لمؤسسة تنمية أموال الوقف في إطار سعيها لتحقيق مصالح الوقف، وتوظيف أملاك الوقف واستثمارها بما يخدم المشاريع الدعوية، وتحفيظ القرآن الكريم ورعاية المساجد، والتعليم الشرعي، ودعم وكفالة الأسر الفقيرة.

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