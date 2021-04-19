تعليم الوسطى: افتتاح 11 مركزاً بمدارس المديرية لـبرنامج التمكين والتميز

غزة- الرأي

انطلق برنامج التمكين والتميز لطلبة الثانوية العامة بمدارس مديرية التربية والتعليم بالوسطى، وسط إقبال واسع من الطلبة، والتزام تام بالتعليمات الوقائية والبروتوكول الصحي الذي أقرته وزارة التربية والتعليم للوقاية من جائحة كورونا.

وتم افتتاح (11) مركزاً بمدارس مديرية التربية والتعليم بالوسطى بشكل استثنائي لاستقبال طلبة الثانوية العامة فقط، للاستفادة من هذا البرنامج التعليمي بشكل وجاهي، ويخدم المركز الواحد مجموعة من المدارس الثانوية، مع العلم أن المدارس التي لا يُطبّق بها البرنامج ستكون مغلقة، والتعليم الوجاهي لباقي المراحل الدراسية لازال متوقفاً مؤقتاً بسبب جائحة كورونا.

ويشتمل برنامج التمكين والتميز الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم العالي على تقديم شروحات ودروس تمكينية لطلبة الثانوية العامة بالإضافة إلى التدريب على نماذج امتحانات سابقة وذلك بإشراف مجموعة من المعلمين المتميزين وأصحاب الكفاءة العالية.

ويهدف هذا البرنامج النوعي إلى الارتقاء بأداء الطلبة على اختلاف مستوياتهم التحصيلية، وتأهيلهم بما يساعدهم على التعامل السليم مع أوراق امتحانات التوجيهي.

ويتلقى الطلبة خلال هذا البرنامج مواداً تدريبية تربط بين الموضوعات الأساسية في المنهاج و البنود الاختبارية التي وردت في امتحانات سابقة، بالإضافة إلى إرشادات أكاديمية ونفسية لكيفية التعامل مع أوراق الامتحانات.

وستكون الدروس لطلبة الفرع العلمي في مباحث (الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء)، أما الفرع الأدبي فستكون في مباحث (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات والتاريخ(.

هذا ووضعت وزارة التربية والتعليم العالي رابط للحصول على المادة الدراسية وهو التالي:

http://rawafed.edu.ps/.elearning/test/2021/exam-12.html