ديوان المظالم بالشرطة يُنهي خلافاً مالياً بقيمة "8" آلاف دولار

غزة- الرأي

أنهى مكتب ديوان المظالم بمقر مدينة عرفات للشرطة بمحافظة غزة صباح اليوم الاثنين، خلافاً مالياً بين مواطنين بقيمة "8" آلاف دولار أمريكي, على إثر خلاف تجاري بين الطرفين.

و قال العقيد رائد العامودي مدير ديوان المظالم بالشرطة :"إن مكتبه استقبل شكوى من المواطنة "ن.ش" حول مطالبتها بملغ مالي بقيمة "8" آلاف دولار أمريكي من المشكو ضده "ع.ل" وذلك على إثر خلاف تجارى بينهما أفضى إلى إنهاء عقد الشراكة بين الطرفين في وقت سابق".

وأضاف العقيد العامودي، أنه جرى استدعاء طرفي الخلاف وخوض العديد من المداولات وتقريب وجهات النظر بينهما في مكتب ديوان المظالم.

ولفت العقيد العامودي إلى أنه وبعد التوافق بين الطرفين, تم التوصل إلى حلٍ للخلاف وتسديد جميع القضايا والخلافات المنظورة لدى المحاكم بالخصوص .