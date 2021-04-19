الاقتصاد تنظم جولة للصحفيين على مصانع الذهب في القطاع

غزة- الرأي

نظمت وزارة الاقتصاد الوطني جولات للصحفيين والنشطاء على مصانع الذهب والمجوهرات في قطاع غزة.



وقال مدير عام مديرية المعادن الثمينة في الوزارة جمال مطر، إن الوزارة تحرص على إبراز دور مصانع الذهب وقدرتها على صناعة الذهب بجودة عالية ومنافسة.



وأوضح مطر، أن مصانع الذهب تطورت بشكل إيجابي من ناحية الكم والكيف لا سيما مع عدم دخول المصوغات من الضفة الغربية بسبب إغلاق المعابر وجائحة كورونا.



وأكد أن الوزارة عملت على دعم مصانع الذهب وتقديم كل التسهيلات لتطورها ونجحت بشكل كبير في التغلب على كل العقبات وتصنيع كميات من الذهب والمجوهرات.



ووجه سمير سلمان مدير مصنع الذهب والمجوهرات الشكر لوزارة الاقتصاد على دعمها وحرصها إظهار الصناعات المحلية عبر وسائل الإعلام.

وشملت الجولات مصنع سكيك وسلمان للذهب في محافظتي غزة والشمال.

