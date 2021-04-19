بالصور| وزارة الأسرى تنظم العديد من الفعاليات التضامنية مع الأسرى

غزة- الرأي

نظمت وزارة الأسرى والمحررين العديد من الفعاليات والأنشطة ضمن الحملة الإعلامية ولدنا أحراراً التي انطلقت من أمام منزل الأسير حسن سلامة في مدينة خانيونس بالتزامن مع ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف 17 نيسان/ابريل من كل عام.



واستقبلت الوزارة، الجلسة الطارئة للمجلس التشريعي الفلسطيني لمناقشة ظروف الأسرى المأساوية في سجون الاحتلال، وشارك وكيل الوزارة بهاء الدين المدهون هذه الجلسة والذي أكد خلالها بأن إنعقاد هذه الجلسة الخاصة بيوم الاسير الفلسطيني فى مقر وزارة الأسرى جاء ليرسل رسالة واضحة بأهمية قضية الاسرى وتصدرها الأولوية لدى جميع مكونات شعبنا.



كما أطلقت الوزارة المسابقة الإبداعية الرقمية ( حرية تيوب) والتي تستهدف أكبر قدر من المتضامنين والمشاركين في صناعة المحتوى الرقمي والإبداعي والإنساني على موقع الفيديوهات "يوتيوب".



ونظمت الوزارة، موجة إعلامية بالتعاون مع المكتب الإعلامي الحكومي وبمشاركة العديد من وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية الفضائية والاذاعية، من معرض تراث الحركة الأسيرة والتي تخللها عروض درامية ومشاهد تمثلية حول واقع الأسرى.



وعملت الوزارة على نشر العديد من الافتات المرورية فى عدد من شوارع ومفترقات قطاع غزة الرئيسية، وشملت هذه الافتات كلمات تضامنية ومساندة لقضية الأسرى الفلسطينيين ، كما شملت عبارات تحفيزية للدعم الشعبي للأسرى وللتعريف والتذكير بقضيتهم فى ظل ما يتعرضون له من ظلم ومعاناه داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وأصدرت العديد من البيانات الاخبارية، وكان من أهمها بيان يوم الأسير الفلسطيني بعنوان الأسرى معاناة متجددة .. وتطلعات إلى حرية منتظرة والذي يؤكد على ضرورة الإلتفاف الشعبي حول قضية الأسرى ومساندتها بكافة السبل المتاحة.



بالإضافة إلى اطلاق حملة الكترونية رقمية بعنوان #يوم_الأسير_الفلسطيني #ولدنا_أحراراً، وأخيراً توزيع سلات غذائية رمضانية على ذوي الأسرى داخل السجون بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية.