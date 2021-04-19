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تربية الوسطى تفتتح دورة حول الصفوف الافتراضية لمعلمي التشغيل المؤقت

19 نيسان / أبريل 2021 01:21

تربية الوسطى تفتتح دورة حول الصفوف الافتراضية لمعلمي التشغيل المؤقت
تربية الوسطى تفتتح دورة حول الصفوف الافتراضية لمعلمي التشغيل المؤقت

الوسطى- الرأي

 افتتحت مديرية التربية والتعليم بالوسطى دورة حول الصفوف الافتراضية لمعلمي التشغيل المؤقت ضمن المشروع النرويجي، بهدف تدريبهم على التواصل مع الطلاب الكترونياً عبر الصفوف الافتراضية والتعليم الالكتروني في ظل جائحة كورونا.

جاء ذلك، بحضور رئيس قسم التدريب رهام البشيتي ومدربي الدورة المشرفين التربويين عمرو أبو سالم وعبد الرحيم يونس، ومشاركة نحو (14) مرشح وذلك بقاعة الاجتماعات بمركز التدريب التربوي.


 وفي بداية الدورة رحبت البشيتي بالحضور، وأكدت على حرص مديرية التربية والتعليم بالوسطى على تنظيم الدورات وورش العمل لتطوير مهارات العاملين في حقل التربية والتعليم، وأشادت البشيتي بالتزام المتدربين و تفاعلهم وحرصهم على الاستفادة من الدورة، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والبروتوكول الصحي.

 المشرف التربوي عمرو أبو سالم قال أن الدورة تهدف لتدريب معلمي التشغيل المؤقت على مهارات العمل الالكتروني وتطبيقاته المختلفة خاصة في ظل جائحة كورونا وتعطيل التعليم الوجاهي.

 بدوره أوضح المشرف التربوي عبد الرحيم يونس بأن مديرية الوسطى تسعى جاهدة لتعزيز التعليم الإلكتروني وتوفير كافة الإمكانيات الفنية والتقنية لمساعدة الطلبة على فهم دروسهم والاستفادة من فترة الحجر والإغلاق.

تربية الوسطى تفتتح دورة حول الصفوف الافتراضية لمعلمي التشغيل المؤقت IMG_9355
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