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هيئة المعابر تنشر تنويهًا بخصوص عمل المعبر خلال رمضان

19 نيسان / أبريل 2021 03:02

غزة – الرأي:

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، تنويهًا بخصوص مواعيد عمل معبر رفح خلال شهر رمضان.

وذكرت أن التنويه يتعلق بعمل معبر رفح البري في أيام العمل الرسمية (من الأحد إلى الخميس) خلال شهر رمضان المبارك، وحتى يكون عمل المعبر من جانبنا متوافقاً مع مواعيد عمل المعبر في الجانب المصري.

وأكدت الهيئة أنه سيكون العمل بالمعبر حتى الساعة 05:00 مساء بالتوقيت المحلي لقطاع غزة، مهيبةً بالمسافرين القادمين إلى القطاع اتخاذ التدابير التي تراعي ذلك في طريق وصولهم إلى الجانب المصري من المعبر.

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