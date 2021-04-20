نيابة خانيونس تعقد محاضرة قانونية لمفتشي التحقيق بالمراكز الشرطية

خان يونس- الرأي

عقدت نيابة خانيونس الجزئية محاضرة قانونية تدريبية استهدفت مفتشي التحقيق بالمراكز الشرطية بخانيونس.

جاء ذلك، بحضور مفتش التحقيقات بالمحافظة المقدم أحمد صيام.



وقدم عضو النيابة محمد السوافيري شرحاً مفصلاً لأصول التحقيقات واختصاصات وصلاحيات مأموري الضبط القضائي وواجباتهم حسب قانون الإجراءات الجزائية وحسن ادارة الدعوى الجزائية وتعزيز سبل النهوض بكفاءات المحققين وصقل المهارات فضلا عن تقدم وسائل جمع الإستدلالات وادلة الاثبات في تكوين الملف الجزائي القوي الذي يحقق الردع العام ويرسخ العدالة ويستعيد الحقوق لأصحابها .



وناقش اللقاء آليات تجويد الاداء والإرتقاء بمنظومة العدالة الجنائية ، و تكامل الأدوار بين شركاء العدالة وسرعة تنفيذ التفويضات ودقة وسلامة الإجراءات الجزائية تحقيقا لعدالة الناجزة .



وتأتي هذه المحاضرة التدريبية ضمن خطة نيابة خانيونس التشغيلية ونهج النيابة العامة في تجويد الاداء لجهات إنفاذ القانون في عام التخصص القضائي.