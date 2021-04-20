النيابة برفح تناقش آليات متابعة أرشفة الملفات الجزائية إلكترونياً

رفح- الرأي

أكد مدير نيابة تنفيذ الأحكام المستشار محمد صالح، ومدير نيابة رفح المستشار علاء ابو رومية، على سرعة انجاز أرشفة الملفات الجزائية المحكومة عبر برنامج العدالة الجنائية.

جاء ذلك، خلال اجتماعهما وبحضور رئيس القلم محمد الكرد، ورئيس قلم تنفيذ الأحكام زياد ابو العوف.

ويأتي ذلك، بهدف تحقيق العدالة، وإرساء سيادة القانون، وتحقيق الردع الخاص والعام للجريمة، فضلاً عن متابعة الإشراف وتغذية صحيفة السوابق الجنائية الصادرة عن الجهات المختصة.



وناقش اللقاء الآثار الإيجابية للجولات التفقدية على نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، واحترام الحقوق والحريات لهم، و إبداء الرأي القانوني فيما يستشكل على أعضاء النيابة من أمور متعلقة بقضايا التنفيذ.