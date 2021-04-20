يد برشلونة بطلا للدوري الإسباني للمرة 11 على التوالي

حقق فريق برشلونة، بطولة الدورى الإسبانى لكرة اليد، للمرة الحادية عشرة على التوالى والمرة 28 فى تاريخه، بعد الفوز على نظيره بونتى جينيل، بنتيجة 37-21، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين مساء أمس، الاثنين، على صالة البالاو بلوجرانا، ليتوج رسميا باللقب قبل انتهاء المسابقة بـ7 جولات.

ونشر الحساب الرسمى لنادى برشلونة على تويتر، فيديو من احتفالات اللاعبين فى غرفة خلع الملابس، وشاركهم فى الرقص والاحتفالات خوان لابورتا، رئيس النادى، صحبها بتعليق: "حيُّوا الأبطال.. فريق برشلونة لكرة اليد بطلاً لإسبانيا للموسم الحادى عشر على التوالى".

وجاء تتويج النادى الكتالونى بلقب الدوري الإسبانى، بعدما نجح فى تحقيق 28 انتصارا متتاليا فى 28 مباراة، من دون تذوق طعم الهزيمة أمام جميع منافسيه، وقبل 7 جولات من انتهاء المسابقة، ليتوج باللقب 28 فى تاريخه، ليواصل الهيمنة على المسابقة المحلية، منذ موسم 2010/2011.