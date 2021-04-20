بيريز: انتهى احتكار اليويفا.. ولن يتم استبعاد ريال مدريد من دوري الأبطال

طالب فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الاسباني، ورئيس بطولة دوري السوبر الأوروبي، بدعم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" له في البطولة الجديدة، واثقا من عدم استبعاد فريقه من النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا كما يتردد، وكذلك عدم استبعاد اللاعبين الذين سيشاركون في البطولة من منتخبات بلادهم كما أشيع أيضا في الساعات الأخيرة.

وقال فلورنتينو بيريز خلال حواره مع برنامج "الشيرنجيتو" الاسباني: "إقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا الحالي؟ هذا لن يحدث وأنا أضمن لك ذلك 100%، ستستمر الدوريات كما في السابق، يمكنك التعايش بشكل مثالي مع السوبر الأوروبي".

وردا على استبعاد اللاعبين من منتخباتهم حال المشاركة في السوبر الأوروبي علق بيريز: "هذا لن يحدث، بدون البطولة الجديدة، ستموت الأندية قبل عام 2024".

أضاف: " يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم داعماً أيضاً، لديهم 3 أو 4 مرات أكثر وإذا قمنا بتوليد هذا المبلغ من المال فهذا لإنقاذ كرة القدم، نسعى للبدء في أقرب وقت ممكن. سنتحدث مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا، نقول في البيان إن ميزة المقاعد الخمسة لها علاقة بالجدارة الرياضية".

تابع: " الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبارة عن أحتمار ويجب أن يكون أكثر شفافية، نريد تحسين كرة القدم وإنقاذها، وصلت عام 2000 لإنقاذ مدريد من وضع أقتصادي مختلف وفعلته، لم يقم اللاعبون بشحن ذلك، لقد قمت بتطبيق نموذج والعمل".

ووجه بيريز حديثه إلى خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا الذي يعارض فكرة انشاء البطولة: " تيباس عليك أن تكون أكثر شفافية وقت الإحتكار إنتهى، كرة القدم على وشك الإفلاس وليس فقط الكبار بل الجميع، كرة القدم مُشابه للهرم".

ووفقا للموقع الرسمي لدوري السوبر الأوروبي ستتكون البطولة من 20 فريقا، موزعة على مجموعتين، كل مجموعة 10 أندية، بحيث يكون هناك 15 ناديا، بينها 12 تم الإعلان عنها رسميا.

ومن المقرر أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولى من دور المجموعات الى ربع النهائي المكون من 8 أندية، بينما سيخوض أصحاب المركزين الرابع والخامس مباراة فاصلة لتحديد الفريقين المتأهلين، بعدها تبدأ مباريات دور المغلوب بنظام الذهاب والعودة.