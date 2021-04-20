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ليفربول يسقط في فخ التعادل القاتل ضد ليدز بالدوري الإنجليزي

20 نيسان / أبريل 2021 09:14

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سقط فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، في فخ التعادل القاتل أمام نظيره ليدز يونايتد، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الإثنين، على ملعب "إيلاند رود" ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بالموسم الجارى 2020-2021.

نجح النجم السنغالى ساديو مانى في تسجيل هدف التقدم لصالح ليفربول ضد ليدز يونايتد بالدقيقة 31 من زمن المباراة، وهو أول أهدافه في الدوري الإنجليزي منذ هدفه أمام توتنهام هوتسبير في 28 يناير من العام الجارى.

وسجل ساديو ماني أهدافًا ضد 29 من أصل 31 فريقًا واجهها في البريميرليج بعد هدفه ضد ليدز، حيث لم يسجل ضد برايتون وميدلسبره.

وأنهى ساديو ماني أطول سلسلة صيام تهديفي له بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي، ليسجل للمرة الأولى بعد 9 مباريات.

وأدرك دييجو يورينتي هدف التعادل القاتل لفريق ليدز يونايتد بالدقيقة 88 من زمن المباراة.

وشارك النجم المصري محمد صلاح، خلال مواجهة نظيره ليدز يونايتد، بالدقيقة 71 من زمن المباراة حيث سجل ظهوره فى اللقاء كبديل للمهاجم السنغالى ساديو مانى.

وخاض ليفربول مواجهة ليدز يونايتد بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: أليسون بيكر / خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، فابينيو، كاباك، روبرتسون / خط الوسط: ميلنر، فينالدوم، تياجو ألكانتارا / خط الهجوم: ساديو مانى، جوتا، روبرتو فيرمينو.

بهذه النتيجة، يحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، فيما يأتي ليدز يونايتد في المركز العاشر برصيد 46 نقطة.

وفشل ليفربول في استغلال تعثر وست هام بالهزيمة من نيوكاسل، من أجل الاقتراب من العودة للمربع الذهبى من جديد.

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