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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

طريقة تعطيل الأصوات على جهاز Apple TV

20 نيسان / أبريل 2021 09:34

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من المعروف أن مالكى أجهزة Apple TV، يتلقون ملاحظات صوتية خلال تنقلهم على الشاشة والتطبيقات، حيث يسمعون أصوات النقرات هذه مع كل إجراء تتخذه باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، ولكن ليس الجميع مغرمًا بهذه الأصوات، مما يسبب مشكلة للبعض، لكن لحسن الحظ يمكن إيقاف تشغيل هذه الأصوات، كما يلى:

طريقة إيقاف تشغيل الأصوات على Apple TV

إذا كنت لا تقضى وقتًا طويلاً فى تكوين أشياء مثل القيود أو المستخدمين أو شاشات التوقف، فمن المحتمل أنك لم تلاحظ خيار نقرات التنقل Navigation Clicks فى الإعدادات، وهذا هو الإعداد الدقيق الذى تحتاجه لإيقاف أصوات النقرات هذه عند استخدام Apple TV.

1- افتح الإعدادات.

2- حدّد الفيديو والصوت Video and Audio.

3- قم بالتمرير لأسفل إلى الصوت Audio.

4- اختر نقرات التنقل Navigation Clicks لإيقاف تشغيل الأصوات Off.

كما يمكنك بسهولة إعادة تمكين أصوات النقر مرة أخرى لاحقًا إذا أردت.

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