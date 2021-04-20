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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

جوجل تكشف عن خدمات جديدة خلال رمضان.. تعرف عليها

20 نيسان / أبريل 2021 09:35

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أعلنت شركة Google عن تحديثين جديدين بمناسبة شهر رمضان بالإضافة إلى مبادرة على صفحاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعية تهدف إلى دعم الأفراد في تنظيم وقتهم وإنتاجيّتهم خلال الشهر الفضيل بمساعدة من منتجات وميّزات تقدمها Google.
 
 
 كما نشرت الشركة على قناتها على YouTube مؤخرًا حلقة بمناسبة شهر رمضان من برنامجها جوجليات، وهو برنامج يحضره وينتجه موظفون وموظفات من مكتب Google في الشرق الأوسط لمناقشة مختلف مواضيع التكنولوجيا باللغة العربية.  
 
 
التحديث الأول هو كتاب تلوين رقمي من منصّة "Google للفنون والثقافة" يسمح لكم بإعادة ابتكار مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية التي تعكس أجواء رمضان وعيد الفطر بأسلوبكم الخاص.
 
 
أما التحديث الثاني فقالت جوجل إن المستخدمين سيجدونها بمجرّد البحث عن رمضان في جوجل، بالإضافة إلى التحديثين، أعلنت Google عن عودة بعض الميزات الرمضانية التي وفرتها في السنوات الماضية مثل: 
 
 
 
مواعيد الصلاة على محرك بحث Google ومساعد Google.
 
فوازير  رمضان على مساعد Google.
 
موقع اتجاه القبلة والذي يستخدم الواقع المعزز لتحديد القبلة .
 
خدمة قلم التي تساعدكم في إنشاء ومشاركة معايدات رمضانية ثلاثية الأبعاد وقابلة للتخصيص.
 

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