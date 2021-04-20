وكالة الرأي الفلسطينية احذر "واتس آب الوردى" خدعة جديدة لاختراق حسابك على تطبيق التراسل وكالة الرأي الفلسطينية انحسار موجة الحر وانخفاض على درجات الحرارة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية جوجل تكشف عن خدمات جديدة خلال رمضان.. تعرف عليها وكالة الرأي الفلسطينية طريقة تعطيل الأصوات على جهاز Apple TV وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من القدس وكالة الرأي الفلسطينية إليك 7 زيوت أساسية لتهدئة الالتهابات والحكة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية تقدم إغاثة عاجلة لمنزل تعرض لحريق في أبراج الكرامة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية أعراض نقص فيتامين "د" عديدة تعرف عليها وكالة الرأي الفلسطينية 3 علاجات منزلية لإزالة الرؤوس السوداء
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

احذر "واتس آب الوردى" خدعة جديدة لاختراق حسابك على تطبيق التراسل

20 نيسان / أبريل 2021 09:38

1
1

حذر خبراء الإنترنت المستخدمين من الوقوع فى فريسة رابط الفيروس الذى يدعى تحويل واتس آب إلى اللون الوردى ويأتى مع ميزات جديدة، ووفقًا لخبراء الأمن السيبراني، فإن الضغط على الرابط الذى يزعم أنه تحديث رسمى من واتس آب سيؤدى إلى اختراق هواتف المستخدمين وقد يفقدون الوصول إلى واتس آب الخاص بهم.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقال أحد خبراء الأمن الرقمى:"احذر من WhatsApp Pink!! ينتشر فيروس فى مجموعات واتس آب برابط تنزيل APK، لا تنقر فوق أى رابط باسم #WhatsApp PinkPink، حيث سيتم فقد الوصول الكامل إلى هاتفك".

وشوهد العديد من مستخدمى واتس آب يشاركون الرابط الضار، فيما قال مدير شركة الاستخبارات الإلكترونية Voyager Infosec، إنه يُنصح المستخدمون بشدة بعدم تثبيت أى APK أو تطبيق جوال بخلاف تلك المتوفرة فى متجر التطبيقات الرسمى من Google أو Apple.

وقال "يمكن استخدام هذه التطبيقات الضارة لخرق هاتفك وسرقة البيانات الشخصية مثل الصور والرسائل القصيرة وجهات الاتصال وما إلى ذلك، ويمكن استخدام البرامج الضارة القائمة على لوحة المفاتيح لتتبع كل ما تكتبه، ويمكن استخدامها لالتقاط وسرقة كلمات المرور المصرفية".

ومن جهته قالت شركة واتس آب "يمكن لأى شخص تلقى رسالة غير عادية أو غير معيّنة أو مشبوهة على أى خدمة، بما فى ذلك البريد الإلكتروني، وفى أى وقت يحدث، نشجع الجميع بشدة على توخى الحذر قبل الرد أو المشاركة، على واتس آب على وجه الخصوص، نوصى أيضًا بأن يقوم الأشخاص استخدم الأدوات التى نقدمها داخل التطبيق لإرسال تقرير إلينا أو الإبلاغ عن جهة اتصال أو حظر جهة اتصال".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابات العمال تحصل مخالصات 51 عاملاً بقيمة 53 ألف شيكل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟