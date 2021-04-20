تعليم شرق غزة يجتمع بمديري ومديرات المدارس الخاصة

غزة-الرأي

اجتمعت مديرية التربية والتعليم شرق غزة بمديري ومديرات المدارس الخاصة لإطلاعهم على كافة التطورات التعليمية،بحضور أ. مازن نور الدين مدير التربية والتعليم بشرق غزة، وأ. مصطفى مصبح رئيس قسم الإدارات التربوية، وأ. سمعان عطا الله رئيس قسم الإشراف التربوي، وأ. رجاء السيقلي رئيس شعبة التراخيص والاعتماد المدرسي وذلك في قاعة الاجتماعات في المديرية.

بدوره ، اوضح نور الدين أن هذا اللقاء يأتي في طور متابعة سلسة اللقاءات مع مديري المدارس الحكومية والخاصة لإطلاعهم على تطورات العملية التعليمية في ظل استمرار إغلاق المدارس مع انتشار جائحة كورونا.

وتحدث نور الدين عن الانجازات العديدة التي قامت بها المديرية، مطالباً المدارس الخاصة بتقارير ربع سنوية عن أنشطتهم وفعالياتهم.

من ناحيته، تطرق عطا الله إلى أهمية الصفوف الافتراضية في ظل التعليم عن بعد، داعياً المدارس لتنسيب جميع الصفوف للطلبة من الصفوف الخامس حتى الثانوية العامة.

من جانبها، تحدثت السيقلي عن خطة القسم، وعن التواصل مع المدارس الخاصة، منوهةً إلى أن هناك تعاون وتجاوب من قبلهم.

وتم خلال اللقاء الإجابة على كافة التساؤلات التي طرحت من قبل المجتمعين.